Italiano: “Domani dobbiamo dimostrare quanto valiamo”

Conferenza stampa pre gara di Italiano, in attesa del matchi di domani di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina: “Una cosa certa è che Ikone era abituato in un’altra maniera. Noi proponiamo in maniera diversa. Ci vuole tempo, deve cambiare il suo modo di pensare. È un esterno che ci serve, ed è perfetto per le nostre esigenze. Dopo Torino avevamo reagito bene, contro la Lazio, però, abbiamo commesso molte ingenuità. Hanno vinto meritatamente ma abbiamo dimostrato in passato di saper reagire. Le sconfitte si analizzano ma non devono lasciare strascichi importanti. Domani dobbiamo dimostrare quanto valiamo. Se ci dovesse essere un rigore, ci sono 3 o 4 tiratori, chi se la sente batte. Se può essere la gara del riscatto per dimostrare la nostra forza senza Vlahovic? E’ una partita importante, ho visto il primo quarto: sono gare sentite, tutti vogliono passare. Ci teniamo anche noi: veniamo da una sconfitta non bella. È una gara importante e vogliamo fare bella figura. L’Atalanta è forte, soprattutto in casa e servirà una grande gara. Per i più giovani, ci vuole pazienza. Bisogna farli integrare nelle nostre geometrie. Non sono preoccupato del nostro momento. Siamo oltre i nostri programmi, siamo alla pari con le romane. Siamo felici e carichi per la partita di domani. Tutti ci teniamo a superare il turno. Credo che la Coppa Italia solo tra B e A, vada bene ma sarebbe bello sorteggiare gli altri campionati. Come accade in altre Nazioni. Questa è una formula che mi piacerebbe vedere”.

FOTO: Twitter Fiorentina