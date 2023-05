Italiano: “Domani ci giochiamo tanto, abbiamo tutti necessità di fare punti. Bonaventura in gruppo”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, il tecnico viola, Vincenzo Italiano ha così parlato alla vigilia della gara con la Salernitana: “Troveremo un avversario con il morale altissimo, sia per l’ultima gara ma anche perché arriva da tante partite imbattuto. Ci giochiamo tanto, sia noi che loro, abbiamo tutti la necessità di correre e far punti. Per questo sono convinto che sarà una partita tosta, l’ambiente è caldo e questi ultimi risultati gli permettono di arrivare a questa partita con grande entusiasmo. Noi dobbiamo stare attenti e svegli per prepararci ad un match difficilissimo”.

Poi ha proseguito parlando delle condizioni di Giacomo Bonaventura: “Chi ha giocato domenica svolge un programma di recupero e di gestione. Rientra in gruppo Bonaventura e siamo contenti. Già il fatto che sia guarito è una cosa positiva, ora cercheremo di riportarlo alla giusta condizione”. E sulla vittoria sulla Sampdoria: “Dimostra che non molliamo mail. Non abbiamo mai quel pensiero che non va oltre alla squadra. Tutti danno l’anima per la maglia, per cercare la vittoria. Tutti quelli che vengono chiamati in causa rispondono presenti, e questo non può far altro che farmi piacere soprattutto per coloro che subentrano. Tipo Kouame, Terzic: questi sono segnali importanti, soprattutto per noi che facciamo tre competizioni e siamo ancora in corsa. Dobbiamo arrivare alla fine con tutti coinvolti, e personalmente è già una grande vittoria. Avere dei ragazzi con questa testa mi fa essere fiducioso per il finale di stagione”.

Infine: “Aver disputato tante gare rispetto ai nostri avversari ed essere ancora dentro tre competizioni è una cosa che ci fa contenti. Giocare così tanto ti mette a dura prova ma ti fa crescere tantissimo. Normale che toglie allenamenti e sedute. Quando inizi però ad abituarti e a preparare le gare velocemente questo fattore può essere d’aiuto per recuperare le giuste energie. Abbiamo gestito bene la situazione, i giocatori e in questo momento tutto ciò sta pagando”.

Foto: Instagram Fiorentina