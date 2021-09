Italiano: “Dobbiamo crescere e migliorare. La sfida con il Genoa sarà un banco di prova importante”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, alla vigilia del match contro il Genoa è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei viola: “Penso che possiamo crescere e migliorare. A livello tecnico possiamo far vedere molto di più e anche a livello di personalità. Genoa? E’ una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli e ha vinto in rimonta a Cagliari. Avremo di fronte una squadra da affrontare con la massima concentrazione e attenzione. Per noi sarà un banco di prova importante, cercheremo di dare continuità alle due vittorie consecutive”.

Foto: Twitter Fiorentina