Italiano: “Dobbiamo confermarci e migliorare. Teniamo tantissimo alla Conference”

Salito sul palco durante l’evento organizzato a Canazei, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato di vari argomenti alla stampa presente: “C’è un grande entusiasmo, si vede che quello che abbiamo fatto anno scorso ha ricreato tutto ciò. Siamo contenti ed orgogliosi, ma, come ho detto ai ragazzi, si riparte da zero. Dobbiamo innanzitutto confermarci e, se siamo bravi, a fare meglio dell’anno scorso. Abbiamo un impegno importante come i playoff di Conference e ci teniamo tantissimo a superarli, quindi siamo venuti qui a preparare questo inizio di stagione. Qua si lavora alla grande, dal clima al campo stupendo, senza dimenticare le strutture bellissime e l’accoglienza che ci hanno riservato i tifosi“.

Foto: Twitter Fiorentina