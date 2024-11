Italiano: “Dobbiamo cercare la continuità. Skorupski e Ravaglia hanno il Bologna tatuato addosso”

Reduce dalla convincente vittoria sul campo del Cagliari, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è tornato a parlare in conferenza stampa, questa volta per presentare la sfida di domani pomeriggio contro il Lecce.

“Dobbiamo cercare la continuità, dopo una prestazione come quella di Cagliari alla quale dobbiamo dare valore, visto anche quello che abbiamo fatto vedere seppure, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo un po’ allentato la presa. Ad ogni modo attenzione e qualità sono state caratteristiche importanti per questa vittoria e che vorrei rivedere anche domani, andando in campo con gli stessi occhi di Cagliari, Sono contento di come abbiamo reagito ai gol di Genova: mi auguro che domani i ragazzi scenderanno in campo con quell’atteggiamento anche domani. “Con tre giorni per preparare le partite, c’è il tempo di recuperare le energie. In questo momento stiamo bene, e sono contento di come lavorano i ragazzi per recuperare. Credo che attualmente possiamo fare prestazioni di alto livello. Skorupski come Ravaglia e Bagnolini è un grande professionista: i nostri preparatori sono davvero entusiasti di lavorare con giocatori del genere. Skorupski e Ravaglia ormai hanno il Bologna tatuato addosso, e quando entrano in campo lo fanno dando tutto. Skorupski anche nell’ultima partita ha dimostrato di essere al top”.

Foto: Instagram Bologna