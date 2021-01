Italiano: “Dimentichiamo la Coppa Italia, domani sarà un’altra partita”

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato in vista della gara di domani all’Olimpico di Roma, nella rivincita della gara di Coppa Italia.

Lo Spezia sogna il bis di martedì ma Italiano frena e tiene i suoi a bada dall’entusiasmo.

Queste le sue parole: “Dobbiamo sì gioire per la vittoria in Coppa Italia, ma anche archiviarla e pensare alla partita di sabato, che è tutta un’altra storia. Si torna a cercare di fare punti importanti per la classifica e sappiamo che sarà per noi dura. Sarà una partita difficile, incontreremo una Roma che avrà sicuramente il dente avvelenato e ci dobbiamo preparare per cercare quindi di continuare su questa striscia di risultati”, le parole del tecnico dello Spezia.

Sulla Roma: “Non so cosa farà l’avversario. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Sappiamo il valore della Roma, lo abbiamo visto anche in coppa. Siamo riusciti a fare gol metterli in difficoltà ma abbiamo visto che è una squadra che crea tanto, ha giocatori di qualità e se li lasci ragionare ti creano pericoli in ogni situazione. Indipendentemente da quello che farà l’avversario noi dobbiamo pensare a noi stessi, preparare la gara con grande attenzione e dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo fatto nelle ultime partite di campionato dove la grande compattezza, la grande unione e il grande spirito stanno portando a casa punti importanti e dobbiamo cercarlo di fare anche sabato”.

