Italiano: “Difficoltà in campionato? Lo scorso anno perdemmo 4-0 a Torino e poi siamo andati a vincere a Napoli e 6-0 col Genoa”

Ritorna la Conference League, con la Fiorentina che ospiterà l’Hearts. A parlare, in conferenza stampa, è il tecnico viola Vincenzo Italiano, soprattutto sulle difficoltà in campionato: “L’unica difficoltà data da questo impegno sta nel recupero delle energie, c’è chi non riesce ad essere al 100% con partite così ravvicinate. Però ti lascia tanto: ritmo, intensità, qualità. Se non le alzi fatichi con tutti e questo è un grande allenamento. Siamo riusciti a reagire in Scozia, sento dire che ci sono partite semplici ma non esistono più. Bravi noi a vincere all’andata, ora reagiamo ancora. In campionato siamo un po’ in ritardo ma nulla è perduto. Ricordo quando l’anno scorso perdemmo 4-0 a Torino e poi nelle due partite dopo siamo andati a vincere a Napoli in Coppa e 6-0 col Genoa. La squadra ha forza e capacità per ribaltare quegli stati d’animo. Mi aspetto dai ragazzi questo orgoglio”.

Foto: twitter Fiorentina