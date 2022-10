Italiano difende Jovic: “È un attaccante di razza. Deve ritrovare la voglia di essere decisivo”

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Italiano, ha parlato delle critiche che stanno bersagliando Luka Jovic dopo un avvio di stagione opaco: “Ha dimostrato che ha tutte le caratteristiche di un attaccante di razza. Ha 24 anni, non 35, è giovane ed anche caratterialmente e psicologicamente ha ampi margini di miglioramento. Deve ritrovare la voglia per essere decisivo. Era partito bene, ora deve ritrovare quel sorriso che devono avere gli attaccanti. Non far gol manca, non essere decisivi ti fa perdere la fiducia, ha tutti i colpi per essere un grande centravanti. Noi e lui dobbiamo dare qualcosa in più per metterlo nella condizione di rendere al massimo”

Foto: Instagram Jovic