Italiano: “Deluso perché potevamo portare a casa punti. C’è una maledizione con i rigori. Gol dell’Inter? Blocco di Lautaro, è fallo”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo la sconfitta interna contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Oltre che arrabbiato anche deluso dal fatto che partite come queste noi non troviamo la giocata per non perderle. Tante volte lavoriamo nella metà campo avversaria e non portiamo a casa punti. Stiamo vivendo anche la maledizione sui rigori, così non va bene. Giocando così son convinto che ci toglieremo comunque belle soddisfazioni”.

Nico di solito non sbaglia mai: “Il problema è che ci va sul dischetto deve essere convinto. Lui si prende la responsabilità, la situazione diventa particolare. Abbiamo passato due turni di coppa con rigori calciati dai difensori. E’ questione di lucidità. Dobbiamo riprenderci quanto lasciato: tre rigori ci hanno fatto perdere tre partite”.

La difesa alta è stata un rischio calcolato? “Abbiamo messo in fuorigioco più volte gli avversari, dobbiamo recuperare e qualcosa dovevamo rischiare. Abbiamo sbagliato solo sul gol, con l’Inter che per me ha fatto un blocco con Lautaro ed è fallo. I blocchi nel calcio non vanno fatti: personalmente non li alleno più, perché dicono che non si possono fare. Perdere per una situazione del genere fa rosicare. L’uomo sul primo palo è Nzola, che cerca di andare sulla palla”.

Problemi più di concretezza o di qualità in avanti? “Sia con la Juve che oggi potevamo fare di più, in generale perdiamo perché Juve e Inter sono più forti. e già è una grande cosa averle messe in difficoltà. Giocando così, arriveremo a batterli. Siamo penalizzati dal dischetto, dobbiamo fare molto meglio”.

Foto: Instagram Fiorentina