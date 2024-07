Italiano: “Dallinga è un ottimo acquisto per il Bologna. Difensore? Abbiamo tre competizioni, se arriva qualcuno ben venga”

Vincenzo Italiano , allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole di oggi pomeriggio.

Queste le sue parole: “Siamo a 15 giorni di lavoro, pian piano arriveranno anche i Nazionali e cresceremo di condizione. I ragazzi sono delle spugne, assimilano le indicazioni, sono contento. Il Bologna ha dimostrato di essere squadra che può prendere in mano partite, restare nella metà campo avversaria, creare tante palle gol, avere il pallino del gioco. Lo ha dimostrato anche l’anno scorso quando il Bologna ha terminato la stagione con il secondo possesso palla della Serie A. Le qualità ci sono per creare tante palle gol. Abbiamo tanti esterni bravi nell’1 contro 1 e gente che sa buttarsi dentro. Poi ci sarà da difendere, da rincorrere, da ripiegare, ma questo i ragazzi ce l’hanno già dentro”.

L’esordio di Dallinga: “L’ho visto voglioso, ci teneva a giocare oggi, vuole subito entrare in sintonia con i compagni. Mi sembra un ragazzo motivato e con voglia di fare bene. Viene da stagioni con tanti gol, può darci una grane mano, il Bologna ha fatto un ottimo acquisto”.

Un rinforzo in difesa “La situazione di Calafiori ormai è chiara, andrà via ,vediamo cosa può arrivare dietro, abbiamo tre competizioni da giocare, se arriva qualcuno per inforzarci ben venga”.

Foto. twitter Bologna