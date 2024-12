Italiano: “Crediamo nella Coppa Italia. Orsolini? Lamentava già un fastidio a una vecchia cicatrice”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo la vittoria per 4-0 contro il Monza: “La serietà con cui abbiamo affrontato questa partita è la cosa che voglio sottolineare di più. Sono contento dell’approccio che abbiamo avuto dall’inizio. Tutti i ragazzi hanno affrontato bene questa partita, con grande serietà e sono contento perché ci tenevamo e perché vogliamo continuare il percorso in questa Coppa. Sono contento per Ilinj, Dominguez e Pobega che doveva riscattare l’errore di Roma”

Sulle condizioni dei singoli: “Orsolini lamentava già un fastidio a una vecchia cicatrice e ci auguriamo che possa essere quella. Lewis ha ancora bisogno di tempo per tornare al 100%: ha avuto un fastidio dietro ma il ginocchio è a posto. Dallinga ha sentito un fastidio al polpaccio ieri in rifinitura e questa mattina ha provato ma non se l’è sentita. Noi andiamo avanti: oggi Castro ha fatto assist e gol e sono contento”.

Sul gruppo: “Se i ragazzi rispondono in questo modo le difficoltà maggiori sono per me e sono contento di avere io questi momenti di difficoltà. Mi piace che sia così, e avere tanti giocatori che rispondono bene. Ora avanti così: tutti dentro con grande fiducia ed entusiasmo che ci servono soprattutto per alzare l’intensità negli allenamenti”.

In vista della Juventus: “E’ una partita importante perché da qui alla fine dell’anno abbiamo tanti impegni, a partire da questo. Ci aspetta una partita difficile allo Stadium, contro una squadra forte che si è rinforzata tantissimo. So quanto ci tiene la piazza. Domani ci riposeremo e da giovedì prepareremo molto bene questa gara soprattutto sotto l’aspetto mentale. Contro le grandi squadre dovremo alzare l’asticella e ci proveremo già in quel di Torino”.

Sul format della Coppa Italia: “Secondo me il format inglese è bellissimo, con squadre grandi che vanno in casa delle piccole. Sono convinto che questo sarebbe il format giusto, soprattutto se si vuole portare più gente e riempire gli stadi. Oggi ci adeguiamo al format che c’è in Italia, con le partite secche e gli eventuali rigori. Tutto è migliorabile… Chissà in futuro cosa accadrà”.

Poi ha proseguito: “E’ un peccato vedere gli stadi non pienissimi, non avere la spinta che si ha in Champions o in campionato… Oggi noi abbiamo affrontato la partita come fosse una finale e avere lo stadio pieno sarebbe stato bellissimo. Io non sono nessuno per giudicare, ma vedo che negli altri paesi un format diverso porta più gente allo stadio”.

Infine: “Io voglio onorare qualsiasi tipo di competizione, con serietà. Vogliamo continuare ad affrontare le partite come lo abbiamo fatto oggi. Ho avuto l’opportunità in passato di affrontare anche una finale: ci proveremo anche se il cammino è difficile. Con me i ragazzi lo sanno: affronteremo sempre questa competizione con grande serietà e cercheremo di andare più avanti possibile”.

