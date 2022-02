Italiano, cori offensivi dei tifosi dello Spezia. E anche uno striscione

Vincenzo Italiano è tornato a La Spezia da avversario per la prima volta dopo la promozione in Serie A e la grande salvezza della scorsa stagione.

Il tecnico non è stato accolto nel migliore dei modi dai suoi ex tifosi. Effetti di quanto accaduto la scorsa estate, quando l’allenatore, dopo aver garantito sulla sua permanenza in Liguria, accettò la proposta della Fiorentina e andò via malgrado un contratto.

Per questo motivo ci sono stati cori offensivi fin dal prepartita, è stato anche esposto anche uno striscione dal seguente contenuto: “Italiano, il nostro rispetto per onestà… ma sei un uomo senza dignità”.

Foto: Twitter Fiorentina