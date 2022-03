Italiano: “Coppa Italia ancora lontana, pensiamo al campionato. Vedo una squadra in crescita”

Ai microfoni di Fiorentina Weekly è intervenuto Vincenzo Italiano. Ecco le sue dichiarazioni: “Il ritorno di Coppa è ancora lontano. Siamo concentrati sul campionato. Nelle ultime partite abbiamo ottenuto pochi punti e dovremo fare meglio. Le prestazioni sono ottime e propositive, ma dobbiamo tornare a vincere le partite. In questo momento non ci poniamo limiti: se la squadra continua ad esprimersi così può vincere tante partite. Possiamo fare meglio, anche in termini di gol. L’idea generale era di confermare quanto fatto nel girone d’andata, e lo stiamo facendo. Vedo una squadra in crescita, molto di più rispetto al girone d’andata. La squadra si esprime bene con chiunque, ha spesso in mano il pallino del gioco. Possiamo ancora migliorare”.

FOTO: Twitter Fiorentina