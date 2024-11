Italiano: “Contento della maturità che la squadra sta dimostrando. Mi è piaciuta la pazienza e la calma”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce.

Queste le sue parole: “La maturità che la squadra sta avendo in allenamento nel preparare una partita così difficile. Avevamo visto insieme alla squadra le ultime quattro uscite del Lecce, consapevoli che sono una squadra che si chiude per poi ripartire. Ci eravamo detti che potevamo vincere questa partita anche all’ultimo e così è andata. Abbiamo dato continuità alla trasferta di Cagliari contro due squadre complicate. Questa maturità dei ragazzi mi piace e mi rende felice. Ho fatto i complimenti a tutti perché vincere in Serie A non è facile e arrivare a farlo per come la avevamo preparata è un bel segnale che mi da la squadra”.

La riaggressione è una caratteristica “alla Italiano”. Il Bologna sta diventando sempre più la sua squadra? “Il nostro principio è che una volta persa palla dobbiamo sporcarla, per allontanare i pericoli. Sulla fase realizzativa, dobbiamo affinare ancora un po’ alcuni aspetti. Inoltre dobbiamo migliorare sugli errori nella metà campo avversaria, ma la squadra oggi mi è piaciuta tanto per la pazienza e la calma messa in campo che ci hanno portato alla vittoria”.

Foto: sito Bologna