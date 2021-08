Italiano: “Contento della gara di Vlahovic, mi ha impressionato per il suo modo di lavorare”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Mediaset dopo il 4-0 rifilato al Cosenza in Coppa Italia: “L’entusiasmo nei miei confronti mi dà grande carica e mi riempie di responsabilità ma va benissimo così. Stasera abbiamo fatto vedere una crescita soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento rispetto alle ultime amichevoli. La prossima partita sarà contro la Roma, andrà preparata bene anche quella”.

Vlahovic è “dentro” la Fiorentina?

“Lo dimostra durante gli allenamenti. Mi ha impressionato per la cultura del lavoro che ha, per come si allena e per come si comporta negli allenamenti e nelle rifiniture. Oggi è riuscito anche a fare due gol, sono contento della sua prestazione”.

Foto: Twitter Fiorentina