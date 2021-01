Italiano: “Contenti di aver passato il turno, ma sabato sarà un’altra storia. La Roma avrà il dente avvelenato”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della seconda sfida della settimana contro la Roma. Dopo quella in Coppa Italia, ecco la sfida di campionato: “Siamo contenti di aver superato il turno e di aver fatto una prestazione con tanti elementi che avevano bisogno di minuti scendendo in campo e che è stata condita da un passaggio del turno che ci rende felici. Dobbiamo sì gioire ma anche archiviare e pensare che la partita di sabato sarà tutta un’altra storia”.

Sulla Roma e su che squadra si aspetti: “Sarà una partita difficile, incontreremo una Roma che avrà sicuramente il dente avvelenato. Sappiamo il valore dei giallorossi, lo abbiamo visto anche in coppa. Siamo riusciti a fare gol metterli in difficoltà ma abbiamo visto che è una squadra che crea tanto, ha giocatori di qualità e se li lasci ragionare ti creano pericoli in ogni situazione. Indipendentemente da quello che farà l’avversario noi dobbiamo pensare a noi stessi, preparare la gara con grande attenzione”.