Italiano: “Commozione e orgoglio, sapevamo che potevamo scrivere pagine indelebili”

Vincenzo Italiano nella storia dello Spezia, che questa sera ha portato per la prima volta in 114 anni in Serie A. Queste le parole del tecnico siciliano dopo la vittoria sul Frosinone ai microfoni di DAZN: “Ho detto ai calciatori che potevamo entrare nella storia, che sarebbe stato bello tornare a La Spezia nei prossimi anni a testa alta e circondati dalla gratitudine della gente. Hanno saputo interpretare le gare nella maniera giusta, umanamente è un gruppo fantastico. Sapevamo che potevamo scrivere pagine indelebili per questo club”. Aggiunge Italiano: “Provo commozione e orgoglio. Vorrei ricordare che a novembre ci siamo trovati in zona retrocessione, oggi invece indossiamo la medaglia e alziamo la coppa”.

Foto: Twitter Spezia