Italiano: “Classifica spettacolare. Mercato? Davanti dovranno dare tutti un segnale da qui all’apertura”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0: “Verona è una squadra temibile, da quando ha cambiato sistema con questi attaccanti bravi tecnicamente e con questa palla diretta sopra per Djuric ti devi adeguare al loro modo di giocare. Nel secondo tempo non abbiamo più subito la partita, e di questo dobbiamo fare tesoro. Perdere oggi non sarebbe stato bello. A guardarla oggi, la classifica è spettacolare“.

Sull’obiettivo di questa stagione: “Continuo a ripetere che l’obiettivo è migliorare la classifica dell’anno scorso e del mio primo anno. Faremo di tutto per stazionare in quelle zone, non sarà facile ma ci proveremo. Venerdì siamo arrivati alle tre del mattino e abbiamo giocato alle quindici oggi. Abbiamo avuto un po’ di problemini anche con i giocatori indisponibili“.

Sull’attacco: “Coppia Beltran-Nzola? Sapevo che potevamo lasciare qualcosina all’avversario la prima volta che giocavamo con questo sistema e questo attacco. Ma è una soluzione che a partita in corso o anche dall’inizio può essere riproposta. Dovevamo raddrizzare l’inerzia di questa partita e ci siamo riusciti“.

Sul calciomercato: “Ho dichiarato che da qui all’apertura un segnale dovrebbero darlo tutti lì davanti. Oggi Sottil ha avuto un riacutizzarsi del problema muscolare, ma aveva cominciato a segnare. Davanti dobbiamo incidere di più“.

Foto: Instagram Fiorentina