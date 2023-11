Italiano: “Ci vuole più ferocia. Se diventa un problema di testa, non lo risolvi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così commentato la sconfitta per 1-0 contro il Milan: “Gli ultimi 10 minuti del primo tempo abbiamo concesso troppo, poi nel secondo tempo abbiamo reagito. Ma non possiamo non segnare dopo aver prodotto così tanto. CI vuole più ferocia lì davanti, bisogna essere più risolutivi. Almeno un gol dovevamo farlo e sarebbe stato meritato. Abbiamo fatto un secondo tempo da grande squadra”.

Poi ha proseguito: “Nel primo tempo non siamo riusciti a scardinare il Milan, ma nella ripresa abbiamo messo in campo voglia e qualcosa doveva fruttare. Dobbiamo ricercare qualcosa in più, trovare un guizzo o una giocata perché non è la prima volta che capita. E’ un peccato perdere punti così, bisogna diventare fortissimi perché ci manca quel passo in più per diventarlo anche se siamo sulla strada giusta e manca poco”.

Infine: “Se diventa un problema di testa diventa irreparabile e non lo risolvi. A livello individuale qualche domanda dobbiamo farcela perché uscire dopo una partita così non va bene. Fosse capitato a me ci avrei pensato. Mettiamo in difficoltà squadre corazzate come questa e forse troveremo quel talento che può sbocciare da un momento all’altro. Non è la prima volta che capita una serata così. Vedo troppe partite dove tutti trovano giocate, qualche situazione per andare in gol e noi non riusciamo ad essere decisivi. Dobbiamo trovare soluzioni perché è un peccato”.

Foto: Instagram Fiorentina