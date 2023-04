Italiano: “Ci saranno dei cambi. Vogliamo continuare la risalita”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita di Serie A da disputare in casa contro lo Spezia. Alcune parole del tecnico viola: “Vincere aiuta sempre, ti aiuta a lavorare con maggior serenità, a trovare autostima, consapevolezza ed è chiaro che chiunque lavora per vivere questi momenti, lavorare con questo clima. In questo momento stiamo ottenendo grandi soddisfazioni, ma assieme ai ragazzi ci siamo detti di non staccare la grande attenzione che stiamo mettendo nelle gare, che è ciò che secondo me sta facendo la differenza, oltre alle qualità che abbiamo, che ci sta permettendo di ottenere quello che stiamo ottenendo. Ormai abbiamo superato la difficoltà di archiviare un impegno e proiettarci al successivo. Siamo pronti a pensare alla gara successiva, ormai è da inizio anno che lo stiamo facendo. Contro lo Spezia ci giochiamo tre punti, ci si gioca tanto, anche perché giochiamo davanti al nostro pubblico a cui vogliamo dimostrare la nostra voglia di far bene, sudare la maglia e per continuare in questa risalita dobbiamo proseguire con quelle caratteristiche che stiamo mettendo in campo in queste ultime settimane”.

Spezia: “E’ una gara insidiosa, noi ci giochiamo tanto ma anche loro. Vogliamo continuare a spingere noi, loro si giocano molto per la classifica. Lo Spezia ha grandi qualità, per questo va affrontata nel migliore dei modi. Le vittorie ti permettono anche di recuperare più in fretta, le fatiche passano più in fretta. Stiamo tutti bene, anche qualcuno che non era disponibile a Cremona, siamo tutti a disposizione”.

Cambi: “Qualcosa cambieremo, perché comunque abbiamo giocato mercoledì, ma sono convinto che chiunque dovesse subentrare farà bene. Ultimamente sta accadendo ciò, quindi siamo sereni sotto questo punto di vista”.

Foto: Twitter Fiorentina