Italiano: “C’era il rigore? Non era così limpido, gli episodi ci stanno girando male. Volevamo vincere ma non vedo gente scontenta”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato poco fa in conferenza stampa al termine del match dello Stadio Castellani con l’Empoli terminato sul punteggio di 1-1. Queste le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti:

C’era il rigore? La squadra sembra aver smarrito il sorriso.

“Non so se è un rigore limpido, ci sono episodi che stanno girando male, ne prendiamo atto. Non sono d’accordo che la squadra non sia spensierata, oggi abbiamo fatto un gran primo tempo. Volevamo vincere ma non vedo gente che non sorride e che non fa quello che prepariamo.”

Avete elementi chiave non in forma?

“Nico è rientrato dopo due mesi di infortunio, il recupero non è semplice. Anche Arthur e Bonaventura sono stati infortunati. Se c’è qualcuno che può andare in difficoltà quelli possono essere loro.”

Alla luce di quello che succede, confermarsi in Europa può essere un successo?

“L’obiettivo è migliorarci, tutto quello che verrà sarà qualcosa in più. Dobbiamo avere un andamento simile all’andata, ci sono troppi allarmismi inutili in questo momento.”

Foto: Twitter A.C. Fiorentina