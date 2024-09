Italiano: “C’è stato grande spirito di sacrificio da parte di tutti. Stiamo crescendo”

Il Bologna ha cullato il sogno della vittoria contro l‘Atalanta, venendo raggiunta solo nel recupero da un grande gol di Samardzic.

Il tecnico, Vincenzo Italiano, ha parlato a Dazn a fine gara: “Si, sapevamo che sarebbe stata una bella partita, difficile, contro una squadra fisica e contro la quale era necessario sacrificarsi. Ho visto una grande identità, nonostante loro ci abbiano costretto alla difensiva… E’ stato difficile ma i ragazzi hanno messo in campo un grande spirito di sacrificio e sono molto contento di quello che hanno mostrato sia prima che dopo l’inferiorità numerica”.

Quanto da fastidio pensare di subire dopo uno dei pochi errori fatti?

“Contro l’Atalanta tenere il ritmo che abbiamo avuto è un grande passo di crescita. Detto questo, anche oggi dopo il vantaggio abbiamo subito l’offensiva avversaria e su questo dobbiamo migliorare. Il ritmo visto oggi in campo però non lo avevamo ancora fatto vedere e questo significa che stiamo crescendo. Se avessimo avuto un po’ di malizia sugli ultimi palloni forse avremmo potuto anche portarla casa. A prescindere, questo spirito mi rende orgoglioso”.

Oggi una partita da Champions? Si stanno vedendo i primi risultati del mercato?

“Tutti avranno spazio. Per quanto riguarda la partita oggi è stato un match con una velocità pari a quella che troveremo in Champions. Dobbiamo abituarci. Credo che nella partita di mercoledì le difficoltà saranno queste e noi dovremo prepararci bene perché sarà tosta”.

Urbanski? “Urbanski si è comportato benissimo, ha lavorato da adulto e sono molto contento di lui. E’ un calciatore importante e mi fa piacere per lui”

E’ preoccupato per Castro in vista di mercoledì? “Castro ha preso una brutta botta al polpaccio e spero che non sia nulla di più grave”.

Oggi sugli esterni avete lavorato bene, in entrambe le fasi… “Sono molto contento di tutti, se poi iniziamo a mettere dentro i gol di Orso e qualche realizzazione di Ndoye credo che potremo toglierci tante soddisfazioni”.

Il calcio è fatto di episodi e oggi l’arbitro nel primo tempo ha valutato in modo differente due episodi simili “Non ho visto l’episodio ma dalla panchina mi hanno descritto la gomitata subita da Sam in area. Per quanto riguarda lo stesso episodio su cui è stato ammonito Fabbian, dico che queste sono decisioni di un arbitro bravo come Rapuano e noi andiamo avanti.

Anche oggi il Bologna si è fatto rimontare dopo una situazione di superiorità numerica “Sono convinto che cresceremo sotto questo aspetto perché ho ragazzi molto intelligenti con i quali potrò lavorare per migliorare tutti insieme”..

Foto: twitter Bologna