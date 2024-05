Italiano: “Peccato per i due gol subiti, abbiamo abbassato la guardia e mi dà fastidio. Contento per Nzola”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo la vittoria per 3-2 contro il Club Brugge: “Questo è un po’ il rammarico, aver subito due gol. Non ho ancora visto il rigore e quel secondo gol, dove Belotti se si gira andiamo sul 2-1. Abbiamo sbagliato non riuscendo a finire la gara con un risultato più ampio però siamo stati bravi a vincerla. Nzola mi è piaciuto, sono contento per il suo gol. Siamo in vantaggio e mercoledì dobbiamo cercare di fare di più. Nzola e Belotti ritrovati? Abbiamo cercato di mettere tutto ciò che avevamo di offensivo e siamo stati premiati, quando hai questa fisicità puoi mettere in difficoltà chiunque ma è stato soprattutto l’atteggiamento a fare la differenza. L’unico rammarico sono state quelle palle gol non sfruttate, ma andremo lì per giocarci questa qualificazione”.

Sul secondo gol: “Lì alle volte, come già col Sassuolo, abbiamo abbassato troppo la guardia. Quarta e Ranieri non percepiscono il pericolo perché siamo in pieno dominio, perché sanno che devono lavorare bene sulle preventive. Vedendo l’andamento della partita hanno abbassato la guardia e questo mi dà un po’ fastidio perché se avessimo fatto il terzo gol forse la partita sarebbe finita diversamente”.

Sulla gara di ritorno: “Se ragioniamo come quei dieci secondi finisce male, perché là sarà una bolgia, loro hanno una marcia in più e dovremo tenere la spina attaccata fino al 96′. Sono convinto che se andiamo con concretezza e determinazione possiamo metterli in difficoltà, potevamo fare qualche gol in più e su quella palla sparata dovevamo fare meglio. Dobbiamo essere consapevoli che ci giochiamo tantissimo”.

Foto: Instagram Fiorentina