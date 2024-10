Italiano: “C’è rammarico. Abbiamo preso due gol per due episodi. Dobbiamo gestire meglio”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato Dazn dopo la gara pareggiata contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Non portiamo a casa due punti meritatissimi per quanto fatto nel primo tempo. Non siamo riusciti a gestire bene questo doppio vantaggio ma oggi mi rendo conto che due episodi hanno indirizzato una partita. Se una squadra subisce gol su un colpo di testa dal limite dell’area significa che la linea deve difendere molto più alta. Per il resto mi è piaciuto tutto ma oggi abbiamo preso due punti. Abbiamo tanti spunti positivi ma dobbiamo crescere dal punto di vista della gestione del risultato”.

Orsolini? “Sono contento della sua prestazioni. Più dentro la partita e più efficace. Qualcosa fino al 70′ abbiamo fatto vedere qualcosa dal punto di vista della crescita, Poi spesso l’avversario sale e non ti fa più giocare. Oggi non è successo questo. Due episodi ci hanno castigato. Non è giusto, meritavamo molto di più ma dobbiamo essere consapevoli che non basta”.

La Champions per ripartire? “Ogni partita ti dà spunti di riflessione. Troppe volte in vantaggio e troppe volte siamo stati rimontati. Bisogna alzare l’attenzione”.

Il Bologna è calato nel secondo tempo: “Credo che sul 2-0 loro non ricordo momenti arrembanti o dove abbiano creato palle-gol nitide. Bastava tenere botta, non concedere l’1-2 e questa partita la portavi a casa. Non penso che i ragazzi avessero in mente di aver vinto la partita. Ripeto, due episodi clamorosi non ci permettono di vincere. Non ho niente da dire se non più attenti nel gestire. Massima attenzione nelle sei partite che faremo perché nei primi 70 minuti il Bologna ha fatto una grande partita”.

Foto: Instagram Bologna