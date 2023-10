Italiano: “C’è qualche difetto da migliorare, ma la partenza è ottima. Bonaventura? Nazionale meritata”

Su Beltran e Nzola: “Mi viene da dire che dobbiamo lavorare sui pregi che abbiamo, ci hanno permesso di partire bene. C’è qualche difetto da migliorare, come ogni squadra, vedi i gol dei centravanti che dobbiamo fare e l’alternanza di 45 minuti fatti bene con altri non all’altezza. Abbiamo tanti margini di miglioramento, siamo una squadra nuova e giovane, ci teniamo l’inizio e la classifica, in Conference abbiamo tempo per recuperare e siamo contenti. Possiamo passare serenamente questa serata, giusto che il presidente si goda la sua squadra, tutto sta girando nel verso giusto”.

Foto: twitter Fiorentina