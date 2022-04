Italiano: “Castrovilli tornerà più forte di prima. La semifinale? Partita da giocare col cuore enorme”

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus: “Castrovilli? Sono incidenti che succedono, soprattutto a quelli bravi. Tornerà più forte di prima, l’ho sentito e gli ho detto che lo aspettiamo. Peccato perchè era in condizione.

La semifinale? Partita da giocare col cuore enorme, ma usando la testa. Pesa il risultato dell’andata in cui non siamo riusciti ad essere concreti pur giocando un’ottima gara. Ogni palla deve essere l’ultima e va sfruttata. Dietro bisogna difendere con attenzione. Con un pizzico di buona sorte potremo anche avere qualche chanche. Veniamo da tanti risultati utili consecutivi quindi andiamo a giocarcela.

Non deve essere una gara a dare il giudizio sulla nostra stagione. Sono partite che si giocano in 180 minuti e contro una squadra grande. Il nostro cammino è stato ottimo, battendo Napoli e Atalanta nel loro stadio. Se dovesse andare bene sarà un’impresa. Nulla però è impossibile, dipende da quello che proporremo noi. Odriozola e Bonaventura? Sono convocati ma non stanno benissimo. Alvaro un po’ più avanti rispetto a Jack, ma non al 100%. Pradè? Mi fa piacere per le sue parole. Ho trovato grande disponibilità, giocatori di valore e di qualità e lavorando costantemente siamo riusciti a far bene. Se c’è qualcuno a cui dedicare la possibile impresa è proprio lui. Mi ha voluto fortemente insieme alla proprietà“.

Foto: Twitter Fiorentina