Italiano: “Castro è stata una bellissima sorpresa. Vlahovic? Domani lo abbraccerò volentieri”

Le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida contro la Juve, in cui incontrerà il suo vecchio pupillo Dusan Vlahovic. Il tecnico del Bologna parla anche di Castro, attaccante che quest’anno ai rossoblu sta dimostrando grandi cose.

Su Vlahovic: “A Firenze ho conosciuto un fuoriclasse, un ragazzo con grande fame che gli ha permesso di fare gol prima del mio arrivo e poi con me, domani lo abbraccerò volentieri”.

Su Castro: “Bellissima sorpresa, mi aveva già impressionato in ritiro, anche lui affamato e sempre concentrato, per me i ragazzi giovani devono capire che l’allenamento gli permette di riportare sul campo tutto quello che si fa nelle ore settimanali, nella crescita durante gli allenamenti. Deve ancora sbagliare un allenamento. Ha un’ossessione, una fame che se mantenuta potrà farlo diventare un giocatore importantissimo”.

L’ex Fiorentina parla poi anche di Freuler, e del suo grande apporto alla squadra: “Gli parlo spesso di come smaltisce la fatica, incredibile che si presenta i giorni dopo le partite e dice che sta bene, ma parlano i chilometri e la fatica che fa ad ogni partita, beato lui fortunati noi. Gli faccio i complimenti, mi auguro che continui così, a curare così bene questi dettagli”.

Sugli esterni: “Sono contentissimo di come hanno interpretato la partita Dominguez e Iling in Coppa, chi parte e chi subentra deve avere questo tipo di mentalità, penso che ci abbia aiutato a superare questo turno non semplice, complimenti ad entrambi. Devono crescere dal punto di vista realizzativo e nell’assistenza, deve essere un piacere far segnare i compagni, se ne trae beneficio tutti. Non dobbiamo fermarci, più si ha la voglia di fare gol e vincere di squadra, più si preparano in poche ore partite importanti. Odgaard per il momento rimane in quella zona del campo, sulla trequarti, lo vedo a suo agio in quella posizione in campo”.

Sul dato del recupero dei palloni in avanti (il Bologna è prima in A): “Ne abbiamo parlato questa mattina, aspetto evidente della Juventus. È un dato per noi importante, qualche soddisfazione ce la sta dando. Affrontando una squadra fortissima nel costruire, dobbiamo affrontarla con la massima capacità di sporcare ogni pallone, usando la testa non com’è successo a Roma, dove Pobega si mi ha fatto arrabbiare ma ha provato ad andare a contrasto in avanti. È quello che ricerchiamo, domani dovremo essere bravi nei duelli individuali, stando attenti alla nostra riconquista”.

