Italiano: “Cambi? Un po’ di riposo ci vuole. Ma abbiamo comunque qualità”

Il mister del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro il Benfica: “Ancora una volta personalità e voglia da parte dei ragazzi di rispettare partite di grande livello. In più, oggi c’è la possibilità di mettere in campo qualità in mediana e freschezza in avanti. Quando abbiamo la palla, cercheremo di metterli in difficoltà”

Sui cambi: “Quando giochi e sei full, un po’ di riposo ci vuole. Bisogna anche cercare di stare attenti a livello di gestione delle forze. Chi va in campo oggi è tutta gente che fa le Nazionali, secondo me possiamo mettere in difficoltà quando avremo la palla e potremo con la nostra qualità”.

Infine: “Loro sono bravi in avanti, siccome giocano perché vogliono far gol, possono creare qualche situazione per noi e cercheremo di sfruttarle”.

