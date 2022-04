Italiano: “Cabral è in crescita, sarà della partita. Odriozola out, dimostreremo di essere maturi”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro l’Empoli, in programma domani alle ore 12:30. Queste le sue parole, riprese dai canali ufficiali della società viola: “Lavorare quindici giorni senza la squadra al completo sicuramente non aiuta i club. All’andata buttammo via un’importante vittoria, nonostante una prestazione di livello. Vedremo domani se il nostro gruppo è cresciuto e maturato. Dovremo prestare attenzione e concedere poco, arginando l’avversario. Temo la loro concretezza davanti, ma mi auguro anche di vedere una Fiorentina arrembante. Cabral è in crescita e domani sarà della partita, è giusto che domani lui possa dimostrare di essere un calciatore della Fiorentina. Ha ventiquattro anni, a quell’età si può crescere ogni giorno anche semplicemente attraverso il lavoro settimanale”.

Italiano prosegue: “Firenze vuole una squadra che se la gioca sempre e questo i miei ragazzi lo hanno capito da subito. Attraverso il coraggio e la voglia di vincere onoriamo ogni domenica la maglia viola. Daremo sempre il massimo per far divertire il nostro pubblico. I complimenti di Capello mi fanno un immenso, Fabio è un ‘mostro’ sacro del calcio. Le sue parole mi stimolano a fare sempre di più con il mio gruppo”.

Sui singoli: “Odriozola sarà out anche domani, giocherà Venuti al suo posto. Ikoné ha avuto bisogno dio un po’ di tempo per ambientarsi. Presto riuscirà anche a sbloccarsi e determinare”.

Il tecnico continua: “È difficile preparare un partita in due giorni. Siamo un gruppo che si conosce da otto mesi e per preparare le partite bene c’è bisogna di più tempo. Se avremo raggiunto la nostra maturità, tutto questo non ci condizionerà, ma si trasformerà un punto di forza. Il recupero con l’Udinese? Giocarlo prima o dopo non cambia nulla. Chi vuole arrivare in certe posizioni non deve porsi problemi sul come e quando debba essere recuperata la partita”.

