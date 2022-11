Italiano: “Buon momento, siamo consapevoli. Vogliamo chiudere con due vittorie”

Alla vigilia di campionato della gara contro la Salernitana, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Siamo consapevoli che è un buon momento, stiamo sfruttando bene le occasioni e siamo cresciuti sotto tanti punti di vista. Stiamo facendo gol con regolarità e stiamo avendo un certo equilibrio subendo meno: abbiamo le ultime due partite da affrontare con questo spirito e vediamo di vincerle entrambe”.

Poi ha proseguito soffermandosi sulla partita contro di domani: “Domani dobbiamo conquistare tre punti che ora sono troppo importanti. Dobbiamo presentarci con l’attenzione avuta nelle ultime partite. Poi siamo in casa, dobbiamo sfruttare il fattore campo. Cercheremo in tutti i modi di conquistare questi tre punti. In casa dobbiamo dimostrare di far valere la spinta del nostro pubblico. Spesso l’abbiamo fatto e domani cercheremo di ripetere le prestazioni che ci hanno permesso di ottenere soddisfazioni”.

Infine, ha parlato dello spareggio di Conference League con lo Sporting Braga. “Prendiamo atto di affrontare una squadra che sta facendo bene e che arriva dall’Europa League. Giocano bene a calcio e saranno l’ennesimo avversario di livello. Ci prepareremo bene, ci sono ancora dei mesi ma possiamo giocarcela con tutti. Ci darà filo da torcere, ci penseremo e ci faremo trovare pronti”.

Foto: Twitter Fiorentina