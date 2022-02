Italiano: “Bravi e fortunati. In 10 non era facile. Vlahovic? Aspettiamo il nostro avversario, felice di Piatek”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sport Mediaset dopo la vittoria contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo, prima del loro pareggio, stavamo gestendo bene la gara. Abbiamo avuto situazioni per andare sul 2-0. Poi conosciamo tutti la qualità dell’Atalanta, che ha ribaltato la gara, ma non abbiamo mai mollato. Siamo stati bravi a pareggiarla, poi nel finale c’è stato l’espulsione. In 10 non è mai facile, ma siamo stati bravi. Nel finale ho chiamato tutti in avanti, fortunati e bravi nel superare il turno che ci tenevamo. Semifinali? Aspetteremo il nostro avversario, ma ci godiamo la nostra vittoria. Son contento per Piatek, si sta allenando benissimo, sa che deve entrare immediatamente nei nostri meccanismi, è entrato bene, si è sacrificato. Vincere a Bergamo non è semplice, giocare alla pari con la squadra di Gasperini, dobbiamo esserne orgogliosi. Si lavora duramente, continuiamo a farlo per prevenire questi alti e bassi. Battiamo forte durante la settimana per migliorare, son contento dell’atteggiamento portato in campo dai ragazzi. Siamo stati bravi a reagire. come altre volte, dopo una sconfitta”.

Foto: Twitter Fiorentina