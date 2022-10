Italiano: “Bonaventura? Interpreto le sue parole come una scossa. Dobbiamo svegliarci tutti”

Domani la Fiorentina affronterà la capolista Basaksehir in Conference League per il primato nel girone, e in conferenza stampa ha parlato il tecnico viola, Vincenzo Italiano, soffermandosi anche sulle parole polemiche di Bonaventura dopo la sfida contro l’Inter: “Ci ho parlato e, in sintesi, è quanto ci diciamo da inizio anno. Dobbiamo svegliarci, lo scorso anno abbiamo ottenuto grandi soddisfazioni e in questo, per demerito nostro, raccogliamo meno. Così ho interpretato le parole di Jack, queste sono le spiegazioni che ha dato”.

Foto: twitter Fiorentina