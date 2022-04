Italiano: “Bene i 3 punti ma vedo il bicchiere mezzo vuoto. Siamo poco cinici”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport dopo il successo nel derby contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Mi piace il fatto che abbiamo calciato in porta tantissime volte, proponendo sempre quello che ci ha portato ad essere qui. Ma questa volta vedo il bicchiere mezzo vuoto, queste sono partite che rischi di pareggiare o perdere se commetti mezzo errore e a noi è già successo. Non siamo una squadra cinica, ma continuiamo a vincere e di questo siamo contenti”.

L’obiettivo Europa per la Fiorentina?

“Noi cerchiamo continuità di prestazione e di rendimento, poi quando vinci le partite è normale che guardi la classifica. Se siamo lì qualche merito ce l’abbiamo, ora mancano 9 partite e cercheremo di vincerne il più possibile. Ci godiamo la classifica, non era preventivato l’essere così costanti, vedremo cosa accadrà”.

L’addio di Vlahovic non ha pesato: “Siamo cresciuti sul subire meno gol. Abbiamo trovato più solidità, concediamo poco all’avversario e riusciamo a tenere la porta inviolata. Da questo punto di vista sono contento, viste le fragilità del passato. Ma come detto quello che creiamo dovrebbe essere finalizzato in modo diverso. I punti in più? Il primo obiettivo era quello di non soffrire e su questo ci siamo arrivati in anticipo. Ora quello che verrà sarà tutto di guadagnato”.

Foto: Sito Fiorentina