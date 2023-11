Italiano: “Beltran ha ancora dolore, non ci sarà. Out anche Kayode”

L’attaccante della Fiorentina Lucas Beltran non ci sarà contro il Bologna. Intervenuto ai microfoni del canale ufficiali viola, Vincenzo Italiano ha così parlato degli indisponibili in vista della sfida di domani al Franchi: “Non ci sarà Beltran, ha provato ma ha ancora dolore. Non recuperiamo neanche Kayode e gli altri, valuteremo Mandragora che oggi ha provato in rifinitura. Per il resto ci siamo tutti, siamo carichi e convinti con l’idea di tornare a correre in campionato. Domani è troppo importante”.

Foto: Instagram Fiorentina