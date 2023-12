Italiano: “Beltran e Nzola possono giocare insieme. Inter o Bologna? Una vale l’altra”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Mediaset a margine della vittoria contro il Parma in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Serviva una reazione a un primo tempo non all’altezza non solo da parte sua. Ha tenuto qualche pallone e soprattutto ha fatto un grande gol. Siamo contenti, per il passaggio del turno dopo un primo tempo non bello”.

Tanto possesso palla fino a metà ripresa, ma faticavate a parlarvi: perché?

“Sapevamo che il Parma, una volta andato in vantaggio, si chiude e riparte. Non avevamo trovato le soluzioni giuste nel primo tempo, poi con palloni diretti sulle punti abbiamo ribaltato la partita. Se il possesso è sterile, meglio modificare e oggi siamo stati bravi”.

Nzola e Beltran: “Beltran è andato sul 2 contro 2 insieme a Nzola e l’hanno fatto bene. Se si comportano così, possiamo creare tanti pericoli agli avversari. Questa soluzione ci può tornare utile, lavorano bene e creano situazioni”.

La reazione la fa ben sperare? “Non è semplice preparare partite in poco tempo e recuperare energie fisiche. Oggi abbiamo perso Ikoné per influenza, Nico era acciaccato: tutte queste partite non ti permettono di recuperare, ma la reazione dimostra che questa squadra ha anima e voleva passare il turno”.

Meglio Inter o Bologna ai quarti? “Una vale l’altra, vedremo cosa uscirà da questa partita e ci prepareremo”.

Foto: Instagram Fiorentina