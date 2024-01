Italiano: “Avremmo meritato di pareggiarla nel secondo tempo. Abbiamo margini di miglioramento enormi”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo. “Dopo il primo tempo dovevamo fare qualcosa, ho pensato di farlo subito però dopo il gol annullato a loro era giusto mettergli un pericolo maggiore in avanti, attaccare la profondità e le linee difensive. Nel primo tempo siamo andati piano, eravamo lenti, nella ripresa abbiamo alzato il ritmo, la qualità, il pari sarebbe stato meritato. Erano punti importanti per la nostra classifica, peccato. Nel secondo tempo avremmo meritato di pareggiarla. La sensazione è che abbiamo margini di miglioramento enormi, sono pochi i gol che stanno arrivando per quello che produciamo e facciamo. La classifica nonostante tutto è bellissima, importante, nel girone di ritorno con tutte queste situazioni da migliorare possiamo ancora dire la nostra”.

Sugli esterni: “Kouamé è in Coppa d’Africa, Gonzalez e Sottil sono infortunati, sono in cinque e ne avevamo due. Quando poi dobbiamo cambiare qualcosina bisogna adattarne uno. Ho pensato a Parisi e l’ho provato in settimana, pensavo che con Biraghi potessimo avere un po’ di pericolosità, così è stato, sono arrivati dei cross e dovevamo fare gol. Nel secondo tempo c’è la reazione, la voglia di fare gol, rimane l’amaro in bocca. Va bene, dobbiamo continuare, un passo falso ci può stare, dobbiamo archiviare e ripartire perché c’è un quarto di finale di Coppa”.

Sul gioco: “Le trame di gioco la Fiorentina le crea, bisogna alle volte limitarsi a spingere la palla dentro. Spesso io non riesco a capire e ne discutiamo, con tutti gli attaccanti. Noi lavoriamo tante volte negli ultimi metri. Andiamo alla ricerca del secondo palo, con l’errore dell’avversario, ma per spingerla in porta qualcuno deve passare davanti. Non è da stasera, è dall’inizio che fatichiamo a chiudere il cerchio. Ci arriveremo”.

Sul mercato: “Non credo di potere rispondere, abbiamo parlato di quel che serve. Io, insieme a loro, cerco di trovare soluzioni e mettere in condizioni di muoversi come sono abituati. Lì si attacca lo spazio, tutti i sette metri: lo facciamo dalla mattina alla sera. Poi quando siamo in partita… Quindi non è un problema di gioco, arriviamo anche con facilità. Bisogna passare davanti e riempire l’area”.

