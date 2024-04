Italiano: “Avremmo firmato per vincere con qualsiasi risultato. A Bergamo sarà durissima”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atalanta: “Carnesecchi ha fatto due parate su Gonzalez incredibili, in queste partite si affrontano campioni. Nel primo tempo non abbiamo mai fatto girare le loro punte, non gli abbiamo fatto legare il gioco. Il primo round è a favore nostro, andiamo avanti”.

Poi ha proseguito: “Avevamo bisogno di una vittoria dopo un periodo non bello, tra giorni difficili e partite dure. Siamo fiduciosi in vista della gara di ritorno. Sto leggendo “Finale a un passo” ma non mi sembra a un passo. Anche se avessimo fatto un altro gol non sarebbe cambiato nulla, sono convinto che a Bergamo sarà una partita difficilissima. Ci teniamo il vantaggio sapendo che al ritorno dovremo fare una partita strepitosa, lo richiede l’avversario e il fatto che ci sia una finale in palio. Nel momento in cui giochiamo tre su tre davanti i ragazzi hanno libertà di movimento, oggi i ragazzi hanno allungato bene la loro linea e lavorato bene nei duelli. L’Atalanta è forte nei duelli e davanti ha qualità“.

Conclusione riservata infine all tattica: “Siamo stati bravi a scivolare sull’esterno quando andavamo forte sui terzini, facendolo con questa velocità li abbiamo limitati. Partire forte ha permesso di essere aggressivi. Avremmo messo la firma per vincere con qualsiasi risultato, siamo soddisfatti”.

Foto: Instagram Fiorentina