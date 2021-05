Italiano: “Avevo detto ai ragazzi che per salvarci dovevamo avere una mentalità offensiva. Siamo la nona squadra per gol fatti”

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato a il Secolo XIX della salvezza del club contro ogni pronostico.

Queste le sue parole: “Durante il ritiro ho detto ai ragazzi che se ci fossimo difesi le avremmo buscate da tutti. Allora ho chiesto loro due cose: baricentro alto e più possesso palla. Oggi siamo la nona squadra per gol fatti e addirittura la sesta per la gestione del gioco. Se giochi alto hai più possibilità di fare gol. Ne abbiamo realizzati 50. Tantissimi per una matricola. E fai spettacolo”.

È stato difficile convincere i calciatori?

“La notte dopo la sconfitta per 4 a 1 con il Sassuolo non riuscivo a prendere sonno. Poi quella contro il Milan per 3 a 0. Ho radunato i ragazzi e ho detto loro che se rinunciavano a giocare sarebbe finita male. Da lì è scattato qualcosa dentro e la gioia più grande sono state le vittorie, e con pieno merito, maturate contro quelle due squadre nel ritorno, a testimonianza della nostra crescita. Nel girone di ritorno abbiamo totalizzato due punti in più rispetto all’andata, quindi i ragazzi sono migliorati”.

Foto: Twitter Spezia