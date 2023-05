Italiano: “Avevamo una voglia incredibile di andare in finale. I ragazzi hanno giocato con grande personalità”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la qualificazione in finale di Conference League.

Queste le sue parole: “Che aggettivo usare? E’ una gioia incredibile riuscire a venire qua e fare una partita del genere, fare 3 gol, non era facile. Avevamo una voglia incredibile di andare in finale, i ragazzi sono stati straordinari. Abbiamo giocato con grande personalità. Ora ci giocheremo questa doppia finale (Coppa Italia con l’Inter), non sarà facile, ma ce le giocheremo. Io sono felice per il percorso, perchè quando inizi un cammino, un persorso nuovo, è un premio a tutto questo. Sono contento per questo cammino, se c’era da scegliere tra una delle finali, avrei scelto quella Europea. Sono felice, i ragazzi li ho visto concrentrati”.

Tre finali con tre italiane: “Benissimo, è la dimostrazione che il calcio italiano sta tornando, giocheremo tutte e 3 per vincere”.

Foto: Instagram Fiorentina