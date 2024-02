Italiano: “Attaccanti come Belotti diventano trainanti per tutti. Dobbiamo trovare continuità nelle prestazioni”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha da poco terminato di commentare in conferenza stampa il roboante successo casalingo per 5-1 contro il Frosinone. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore viola:

Prima vittoria del 2024 in Serie A, con tante prime volte al suo interno.

“Finalmente siamo riusciti a vincere la prima gara del nuovo anno, in precedenza ci avevamo messo tanto del nostro e oggi non potevamo rifarli. Abbiamo approcciato bene, specie rispetto agli ultimi primi tempi poco incisivi, siamo stati concreti e abbiamo mandato tanti uomini in gol. Questa è la Fiorentina che vorremmo vedere tutti. Dobbiamo trovare continuità di prestazione.”

Quei gol alla Belotti oggi vi sono mancati nella prima parte? Come lo ha trovato e in che stato di forma è?

“Ha fatto un gran gol, da attaccante. Alla prima palla ha trovato lo spazio giusto, si è smarcato bene, è stato cinico e concreto. Gli faccio i complimenti, soprattutto per come è arrivato, per l’entusiasmo e come interagisce coi compagni. Oggi è stato premiato. E sono contento, attaccanti con questa voglia diventano trainanti per tutti.”

Ci racconta l’incontro che ha tenuto con la Curva Fiesole? Le hanno dedicato un coro.

“In questi due anni e mezzo abbiamo tenuto qualche incontro coi ragazzi della Fiesole, sempre belli e fatti di sincerità, spontaneità e lealtà. Dicendosi in faccia le cose che pensiamo, noi e loro. Ogni volta ne usciamo con carica e anche oggi è stato così, ci spingono a sudare la maglia e tenere altissimo l’entusiasmo.”

Foto: Twitter Fiorentina