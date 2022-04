Italiano: “Approccio strano e sbagliato nel primo tempo, ma la sconfitta è immeritata”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commentato il KO di Salerno ai microfoni di Sky Sport: “Stranamente non abbiamo approcciato bene. Brava la Salernitana che ci ha aggredito con l’aiuto dello stadio. Nella ripresa noi abbiamo reagito, ma la perdiamo per un’ingenuità. Il pareggio sarebbe stato un risultato positivo. Non poteva finire il secondo tempo senza nemmeno un tiro avversario, noi bisognava stare più attenti. Un peccato, perché nei secondi 45′ minuti abbiamo fatto molto bene. Sconfitta immeritata.

Errori? In questi casi fa la differenza di capire cosa può succedere. Igor doveva spazzare via la palla senza rischiare. Ognuno è responsabile di quello che farà in campo. Non credo che la gara contro la Juventus ci abbia condizionato, abbiamo ruotato bene i giocatori. L’Europa? Se la raggiungeremo sarà un risultato straordinario. Poi ci abitueremo a giocare ogni tre giorni. Noi ce la meritiamo per quello che mostriamo in campo“.

Foto: Twitter Fiorentina