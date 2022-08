Italiano: “Approccio fantastico. Peccato per il gol subito all’unico tiro in porta”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Twente, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi durante la prima gara dei playoff di Conference League: “L’approccio è stato fantastico, potevamo ottenere di più in termini di gol nel primo tempo, loro sono più avanti a livello fisico rispetto a noi, si è visto nel secondo tempo. Volevamo un risultato importante e vivo per andare lì a giocarci la qualificazione, l’abbiamo vinta, ora ci prepareremo bene per il ritorno. Sono contento per quello che hanno fatto i ragazzi, anche se poi abbiamo abbassato i ritmi. Abbiamo concesso un tiro in porta e abbiamo preso gol. Con 6/11 cambiati rispetto alla gara precedente siamo riusciti ad essere sempre noi. Mi dispiace per il gol preso, ma ci fa andare nella gara di ritorno con la giusta concentrazione“.

Foto: Twitter Fiorentina