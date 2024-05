Italiano: “Andare in finale sarebbe straordinario. Nzola ci sarà”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, intervenuto oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match d’andata delel semifinali di Conference League da giocare contro il Bruges, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Come sta la squadra? “Stiamo bene, l’ultima partita ci ha dato fiducia ed entusiasmo. Abbiamo ricercato un bel risultato e lo abbiamo ottenuto. Era fondamentale l’appuntamento di domani con un atteggiamento positivo. Siamo quasi tutti a disposizione e pronti per questo match. Sarebbe straordinario proseguire nel torneo”.

Nzola sarà convocato? “È tornato in gruppo e per domani è a disposizione. Come avevo detto dopo la partita contro il Sassuolo ha risolto i suoi problemi personali e da domani ci sarà”.

L’Europa League per lei è un sogno? “È un obiettivo che possiamo ottenere vincendo la Conference. Dobbiamo essere bravi in tutto, ma anche attraverso il campionato. Stiamo rimontando, abbiamo cinque partite non semplici ma è un’altra strada. Iniziamo domani e poi ci ributteremo sul campionato. Ci sono 15 punti a disposizione e cercheremo di farne tanti. Per cercare di stare dietro a quelle che abbiamo davanti dobbiamo correre”.

Foto: Instagram Fiorentina