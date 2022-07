Italiano: “Amrabat e Mandragora si giocano il posto. Jovic ci può dare tanto”

Dopo la vittoria della Fiorentina in amichevole con il Real Vicenza per 7 a 0, ha parlato Vincenzo Italiano, queste le sue dichiarazioni: “Jovic è un calciatore di altissimo livello, ci può dare tanto se è nelle condizioni giuste. I gol non devono arrivare solo da lui ma da tutti. Abbiamo preso gente abituata a lavorare e che ha grande cultura del lavoro. Avere calciatori di qualità in tutti i reparti serve per allenarci al meglio. Al momento Amrabat è in vantaggio su Mandragora perché conosce il mio modo di lavorare. Mandragora è un ottimo mancino, con lui aggiungiamo anche dei valori umani. I due si giocheranno il posto da play”

Foto: Twitter Fiorentina