Italiano: “Aggiunti 3 punti ad una classifica che non ci rispecchia. Auguro il meglio allo Spezia”

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha così commentato la vittoria della sua Fiorentina contro lo Spezia: “Questo è un successo che aggiunge 3 punti ad una classifica che non ci rispecchiava. Il primo tempo non abbiamo fatto bene, nel secondo tempo siamo andati meglio e abbiamo meritato la vittoria, abbiamo messo diversi attaccanti in campo perché volevamo vincere. Avrei voluto vincere tante altre partite e non dare un dispiacere contro i miei giocatori, ho visto un grande Spezia nel primo tempo, questo stadio è il 15esimo uomo in campo, qui è difficile per tutti, la crescita dei miei ex giocatori è impressionante, hanno altro aspetto ed altra postura. Auguro il meglio allo Spezia, il mio dispiacere, e lo dico con il cuore in mano, ho creato qui un qualcosa che non mi piace, nella mia vita calcistica questa cosa non mi piace e non avrei mai voluto che finisse cosi”.

Foto: Twitter Fiorentina