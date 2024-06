Italiano: “Addio concordato con il club. Rigiocherei stasera stessa la gara con l’Olympiacos”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria a Bergamo, ultima sua gara sulla panchina della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Addio? Questa decisione definitiva l’abbiamo presa tutti insieme non tante settimane fa. Penso che sia anche giusto per tutti i discorsi che abbiamo fatto, arrivi a un certo punto dove bisogna fermarsi. Chi arriverà sono convinto che potrà continuare un percorso che lascerà qualcosa. Vado via migliorato, spero di aver lasciato qualcosa a questo gruppo, penso che siano stati tre anni positivi. L’unico dispiacere è stato non aver aggiunto quella coppa, ma come mi ha detto Gasperini i percorsi valgono e verranno ricordati”.

Il momento migliore di questi tre anni? E quello più triste? “Rigiocherei stasera Olympiacos-Fiorentina, tutti eravamo convinti di poterli battere. Abbiamo creduto tutti di poter raggiungere la chiusura del cerchio, ma non ci siamo riusciti. Il momento più triste è stata la perdita del nostro direttore, il più brutto da quando sto nel calcio. L’amore che avevamo nei suoi confronti ci ha spinto per un finale ricco d’emozioni. Questa tragedia avrei voluto non viverla”.

C’è stato un momento in cui ha pensato di restare a lungo? Rimpianti sul mercato?

“Il calcio va talmente veloce, passi dei momenti in cui vorresti restare tutta la vita, altri in cui vuoi solo andare via. Non lo so, a volte sì, a volte no. Ci sono stati momenti fantastici altri in cui ci sono state tante critiche. Mercato di gennaio? Tutti ci aspettavamo di continuare in quella zona di classifica, poi ci abbiamo messo del nostro, abbiamo commesso degli errori. Penso che sia stata un’occasione da sfruttare meglio. Col senno di poi si può dire tutto, non siamo riusciti ad arrivare sopra al settimo posto, ma il cammino europei ti toglie qualcosa. Sono stati tre anni indimenticabili”.

Quale sarà il futuro di Vincenzo Italiano?

“Da domani rifletterò, spero di crescere ancora ed incontrare gente favolosa come fatto a Firenze. Da domani ci metteremo lì per capire quale scelta fare”.

Foto: twitetr Fiorentina