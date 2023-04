Italiano: “Abbiamo un bel vantaggio, ma dobbiamo iniziare con la massima attenzione”

La Fiorentina aspetta il Lech Poznan domani al Franchi dopo il netto 4-1 dell’andata in Polonia. Così Vincenzo Italiano in conferenza: “Abbiamo un bel vantaggio, ma dobbiamo iniziare con la massima attenzione. Contro lo Sporting Braga in casa non avevamo approcciato bene, abbiamo dovuto rimettere in piedi una partita che sembrava una formalità e che invece non era. Dobbiamo portare a termine questo secondo tempo che è un’altra partita e va approcciata nel migliore dei modi. Non ci sarà Amrabat, fuori anche Ikoné e Brekalo. Giocando così spesso non si possono recuperare tutti i giocatori. Sono una bella perdita per noi, ma ormai sappiamo come muoverci e cosa dobbiamo fare. Il nostro atteggiamento non deve cambiare, deve essere lo stesso visto in Polonia. Le difficoltà vengono a galla se non le affronti bene. In Europa l’esperienza ci dice che tutto può accadere. L’unica certezza è che siamo in vantaggio e dobbiamo mantenerlo. Abbiamo grande voglia di andare avanti, ma abbiamo grande rispetto per il Lech e non ci sono partite scontate. Tutti sanno cosa vuol dire affrontare un quarto di finale”.

Foto: Twitter Fiorentina