Italiano: “Abbiamo regalato tanto, partita stregata. Espulsione di Pobega affrettata”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Verona. Queste le sue parole: “Ci siamo giocati un bel po’ di jolly oggi, con tutti gli errori che abbiamo commesso per rimettere in partita il Verona. L’indecisione che ha portato all’1-1 ci ha tagliato le gambe, poi non dovevamo prendere il secondo gol prima dell’intervallo. In inferiorità numerica poi abbiamo fatto bene ma era una delle partite stregate. L’espulsione è stata frettolosa, Pobega non voleva colpire l’avversario. Abbiamo regalato tanto, partite come questa possono capitare. Siamo in un bel momento, ci rimaniamo, ma i tre punti sarebbero stati molto importanti per noi”.

La reazione è stata la nota positiva stasera: “Siamo rimasti ordinati. Ho cercato di non toccare nulla perché avevamo la partita ancora in pugno. Il terzo gol decide le sorti di una partita che forse era già scritta. Oggi era tutto segnato, ma l’ingenuità commessa sul primo gol e l’espulsione, che per me è esagerata, ma che non dovevamo permettere, hanno pesato. Volevamo concludere l’anno in un altro modo, la prestazione però c’è stata, peccato per gli errori”.

Rivedendo le immagini Pobega dà la manata, forse ci stava. È la seconda di Pobega in stagione, gli dirà qualcosa? “Sinceramente su queste cose qui si parla di un principio per ogni squadra. Rimanere in 10 è una mazzata. Dispiace per Pobega, dopo la prima espulsione ne avevamo parlato e ha fatto grandi prestazioni. Non voleva far male, è un pezzo di pane, e per me è esagerata. Ne riparleremo comunque, rimanere in 10 costa tanto e metteremo dei paletti per evitare questo, qualche regola che deve essere rispettata”.

