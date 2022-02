Italiano: “Abbiamo perso chi finalizzava, ma sono fiducioso con Piatek e Cabral”

“Piatek e Cabral arrivano entrambi da un sistema e da un modo di giocare completamente diverso. Ci vuole calma ma non molta perché abbiamo necessità di finalizzatori per concretizzare quanto creiamo. Abbiamo perso Vlahovic ma questi due ragazzi si metteranno a disposizione della Fiorentina e sono convinto che potranno darci tanto. Dopo le soste e un periodo di inattività, le partite sono incognite enormi. Ci siamo allenati per 15 giorni con 13/14 calciatori. Non sono alibi però ogni volta, quando si sta fermi, è sempre un rebus. La Lazio è una delle squadre più forti del campionato. Se non sei concentrato ti puniscono. Vincere contro la Lazio sarebbe tanta roba. In casa ci esprimiamo in maniera eccellente. Anche con Vlahovic abbiamo dovuto lavorare un bel po’ per farlo entrare nei meccanismi e accadrà lo stesso con i nuovi arrivati.”

FOTO: Twitter Fiorentina