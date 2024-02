Italiano: “Abbiamo disputato la partita come l’avevamo preparata. Oggi la differenza è stata nell’aver creato poco in attacco”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa nel post match del recuper di Serie A perso per 2-0 al Dall’Ara col Bologna. Queste le sue dichiarazioni alla stampa:

Rispetto al ciclo negativo, questa sconfitta ha caratteristiche diverse?

“E’ una partita disputata come l’avevamo preparato. Forte aggressione a una squadra spregiudicata che fa bene con tutti. Lo abbiamo fatto bene, come lo avevamo preparato. Volevamo aggredirli e recuperare palla, per poi lavorare con Arthur a centrocampo ma abbiamo lasciato troppo spazio a Orsolini. Oggi la differenza è stato quanto poco abbiamo creato in attacco.”

Ripartendo dal gol subito, lei si è girato verso la panchina vedendo che qualcosa non era andato. Cos’è successo?

“E’ stata l’unica volta che sono riusciti in questo cambio gioco profondo nel primo tempo. Abbiamo lasciato troppo spazio a un giocatore che in questo momento è concreto e risolutivo. Poi l’abbiamo aggiustata, Biraghi doveva stargli più vicino e non permettergli di ripartire.”

Che spiegazioni ha dato l’arbitro sull’episodio rivisto al Var nel fallo su Gonzalez?

“Lui ha spiegato di aver visto un fallo su Belotti. Se fischia effettivamente fallo prima, si annulla tutto.”

C’è qualcosa che si è guastato e va riparato?

“Ni, perché Gonzalez al 70′ dev’essere sostituito, perché Arthur è al 40% e Belotti è arrivato da 10 giorni. Inoltre dobbiamo sistemare questo nuovo anno e non basta una prestazione positiva per dire che siamo guariti. Volevamo continuità e al momento non riusciamo ad averla.”

Foto: Twitter Fiorentina